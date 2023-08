Nike Air Jordan 1 Mid "True Blue"

ナイキ エアジョーダン1 ミッド "トゥルーブルー"

メーカー:NIKE ナイキ

モデル:エアジョーダン1 ミッドカット

型番:DQ8426-014

購入先:ナイキドットコム

サイズ:メンズ 27cm

商品状態:新品未使用(タグ付き)

配送方法:ダンボールにて配送致します。

※初期傷等に関しましては対応致しかねます。気になる方はご購入をお控えください。

※すり替え防止の為、返品は不可でお願い致します。

⭕4月30日までに売れない場合は自分で履こうと思っているので、出品を取り下げるつもりです。

af1

AF1

エアフォース1

aj1

AJ1

エアジョーダン

ダンク

DUNK

true blue

エアマックス

airmax

AIRMAX

メインカラー...ホワイト

人気モデル...NIKE エアジョーダン1

スニーカー型...ミッドカット(Mid)

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

