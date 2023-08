AIME LEON DOREのキャップです。

珍しいワックス素材仕様で

NEW ERA 59FIFTY 7 5/8(60.6cm)

かなりお洒落な仕上がり

アジャスター付きでサイズ調整可能

フロントのUNISPHEREのロゴと

ツバの部分はレザーとなってて

ツバ裏はイエローとなってます。

即完売のモデル、袋有り。

ALD × NEW ERAも出品してます。

商品の情報 ブランド エイムレオンドレ 商品の状態 新品、未使用

AIME LEON DOREのキャップです。珍しいワックス素材仕様でかなりお洒落な仕上がりアジャスター付きでサイズ調整可能フロントのUNISPHEREのロゴとツバの部分はレザーとなっててツバ裏はイエローとなってます。即完売のモデル、袋有り。ALD × NEW ERAも出品してます。

