人気の新作 美品 90s ジョンレノン やまと君 綾野剛 ビックサイズTシャツ ビートルズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

古着 90's ジョンレノン バンド Tシャツ ビートルズ

◯ 古着 90s Beatles JOHN LENNON Tee ( コムドット やまと くん、綾野剛着)

◯ size: XL

着丈 : 75cm

身幅 : 59cm

肩幅 : 57cm

◯ 色 : 黒

◯ 80's 90's スタイルのリバイバルから、人気急上昇中、90年代 ジョンレノン の フォトT 。プリント下部には1996年 BOB GRUEN の コピーライト 付き。

BOB GRUEN( ボブグルーエン )は70年 ビートルズ の解散以降、ジョンレノンと ヨーコオノ のパーソナルフォトグラファー を務め、ロックフォトグラファーとして有名な写真家。

ブラックのボディに、モノクロ フォト プリント。赤で抜かれたメッセージのデザインバランスも秀逸です。

コムドットのやまとさんが、番組で同じ物を着用されていました。ヴィンテージT の中でも、ジャンルとして確立されている 音系 アイテム。二時流通の相場が一種の流行りだけで決まっているアイテムではないので、今後価値は上がっても下がる事はありません。お好きな方は是非ご検討下さい。

◯ 状態:年代物アイテムになりますが、古着の中では美品といえるコンディションです。サイズ感も抜群です!

sonic youth ソニックユース Red Hot Chili Peppers レッチリ や nirvana ニルヴァーナ 、nine inch nails ナインインチネイルズ oasis オアシス blur the beatles girls don't cry がお好きな方おススメです。

BALENCIAGA ミディアムフィットTシャツ ユニセックス



CDS

ディズニー

god selection

supreme

シュプリーム

windandsea

ウィンダシー

girls don't cry

ガールズドントクライ

wasted youth

ウェイステッドユース

anti social social club

アンチソーシャルソーシャルクラブ

cootie

rottweiler

ダブルタップス

travis sccot

トラヴィススコット

Justin Bieber

ジャスティンビーバー

SAPEur

サプール

courtney love sonic youth ソニックユース

