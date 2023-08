材料:エポキシレジン、アクリル絵の具、レジン用着色剤、マイかパウダー、木製パネル

大きさ

M10パネル 縦33.5cm横53cm 厚さ2cm

大きめのパネルにエメラルドブルーの海を何層も重ね、波も海のグラデーションも美しい仕上がりになりました。

存在感ある癒しの海です。

同じように作っても全く同じものは作れません。全てがオンリーワンの作品です。

*・゜゜・*:.。..。.:*:.。. .。.:*・゜゜・*

The sea in the room

「お部屋に海を」

誰もがきっと想い出の海がある

いつかの海…

それぞれの海を部屋に飾ってほしいと願いを込めて作成しています。

あなた自身の海を想い浮かべてほしい…

ZABOONが作る海はそんな癒しの海を目指して作成しています。

少しでも皆様の癒しになれば嬉しく思います。

◎自己流のため、気泡や凹凸、ホコリなどが入っている場合がございます。ハンドメイドならではのものとしてご了承下さい。

◎レジンの性質上、直射日光に長時間当てると劣化する可能性がありますのでご注意下さい。

◎出来る限り丁寧に梱包し発送致しますが到着時に破損や割れなどごさいましたら返金や交換など真摯に対応させて頂きます。

◎他のサイトにも出品しております。

時間差により販売済となる場合がございますのでご了承下さい。

素材···樹脂・レジン

種類···オブジェ

季節感···夏

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

材料:エポキシレジン、アクリル絵の具、レジン用着色剤、マイかパウダー、木製パネル大きさM10パネル 縦33.5cm横53cm 厚さ2cm大きめのパネルにエメラルドブルーの海を何層も重ね、波も海のグラデーションも美しい仕上がりになりました。存在感ある癒しの海です。同じように作っても全く同じものは作れません。全てがオンリーワンの作品です。*・゜゜・*:.。..。.:*:.。. .。.:*・゜゜・*The sea in the room「お部屋に海を」誰もがきっと想い出の海があるいつかの海…それぞれの海を部屋に飾ってほしいと願いを込めて作成しています。あなた自身の海を想い浮かべてほしい…ZABOONが作る海はそんな癒しの海を目指して作成しています。少しでも皆様の癒しになれば嬉しく思います。◎リピーター様ご購入特典として500円引き致します。必ずコメントを先にお願い致します。(コメントを先に頂かないとお値引出来ません)*・゜゜・*:.。..。.:*:.。. .。.:*・゜゜・*注意点◎自己流のため、気泡や凹凸、ホコリなどが入っている場合がございます。ハンドメイドならではのものとしてご了承下さい。◎レジンの性質上、直射日光に長時間当てると劣化する可能性がありますのでご注意下さい。◎出来る限り丁寧に梱包し発送致しますが到着時に破損や割れなどごさいましたら返金や交換など真摯に対応させて頂きます。◎他のサイトにも出品しております。時間差により販売済となる場合がございますのでご了承下さい。素材···樹脂・レジン種類···オブジェ季節感···夏

