◆ブランド

HYSTERIC GLAMOUR / ヒステリックグラマー

◆特徴

ヒスガール

変形デザイン

・前後で着丈の長さが異なる

・左右・背面スリット入り

◆サイズ表記

F ※Lサイズ相当

◆サイズ実寸 (単位:cm)

着丈:71(後)、63(前)

身幅:53

肩幅:60

袖丈:52

◆カラー

白 / ホワイト

◆素材

綿(コットン)

◆購入元

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

◆状態

USED

1mm程度の補修跡あり(近くで見ない限りわからないレベル)

ホームクリーニング済(タバコ臭・ペット臭無し)

◆発送

らくらくメルカリ便(匿名配送・追跡・紛失補償付き)

#YHS_0769

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 やや傷や汚れあり

