【正規逆輸入品】 【a123a123様】ボーダーズアットバルコニー♡トップス　ブラック　黒　38 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ボーダーズアットバルコニー
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季節感···春、夏、秋
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ボーダーズアットバルコニー
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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ボーダーズアットバルコニートップスペプラムティアード半袖Tシャツteetopblack黒38サイズ定番の人気デザイン♫2、3回着用しています。襟元にお化粧で擦れたあとがございます。※お写真4枚目ご参照ください。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ボーダーズアットバルコニー
|商品の状態
|やや傷や汚れあり