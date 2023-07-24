【正規逆輸入品】 【a123a123様】ボーダーズアットバルコニー♡トップス　ブラック　黒　38 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ボーダーズアットバルコニー

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド ボーダーズアットバルコニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

ボーダーズアットバルコニートップスペプラムティアード半袖Tシャツteetopblack黒38サイズ定番の人気デザイン♫2、3回着用しています。襟元にお化粧で擦れたあとがございます。※お写真4枚目ご参照ください。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ボーダーズアットバルコニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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