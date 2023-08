★★★★★★★フォロー割引 ★★★★★★★

【購入価格】

2000~3999円→200円引き

4000~9999円→300円引き

10000円~ →400円引き

⚠︎既存フォロワー様も対象♪

⚠︎2点以上のまとめ買いでさらに300円オフ!

⚠︎購入ボタンを押す前にコメント欄に「フォロー割引希望」とコメントして下さい。

フォロー確認できしだい値段を変更いたします。

⚠︎まとめ割はご購入希望の商品すべてに「まとめ割での購入希望」とコメントいただくか、商品ページ下部に記載の商品番号をお知らせ下さい。

⚠︎購入後の値引きはシステム上できません。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

発売後即完売した入手困難アイテムです。

その中でも人気カラーの深緑。

サイズもXXL!

探していた方は多いのではないでしょうか?!

※他にもBoTTアイテム出品!

※トラブル防止の為、プロフィールに記載の内容を

ご確認頂いた上でご購入ください。

■サイズ

表記:XXL

【実寸/平置き】

肩幅 67cm

身幅 78cm

着丈 77cm

袖丈 66cm

多少の誤差はお許しください

■ 色

深緑

■ 素材

ボディ:綿 100%

リブ:綿 95% ポリウレタン 5%

■ 状態

【A】

目に付く汚れ、ダメージ無し

多少の使用感あり

★状態評価基準★

【A】全体的に状態良好

【B】特定の箇所にシミ・ほつれ等有るが古着として問題ないレベル

【C】広範囲に汚れやダメージあり

【D】全体的に状態が悪い

☑︎ 商品番号 No.M-105

☑︎ まとめて似た商品を探したい方はこちらで検索♪

☞ #古着屋wonderLab_スウェット

☞ #古着屋wonderLab_BoTT

☑︎ 商品一覧 #古着屋wonderLab

ストリート 古着mix 個性派古着 派手 奇抜 高円寺 原宿 下北沢 ビンテージ オーバーサイズ ビッグシルエット USA アメリカ リバイバル ゆるダボ レトロ スケートsk8 リバースウィーブ デカロゴ 刺繍 ワンポイント ナイキ アディダス シュプリーム SUPREAM キムタク ウィンダンシー WIND AND SEA クーティ

などお好きな方にも♪

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ウィンダンシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

