LEVI’S 519 80s ボタン裏575 オレンジタブSmalle 33×32 デニム

1981年USA製"Levi's 519"のジーンズです。

デニム素材の519は元々球数が少なく非常に希少です。

そして519の後ろに続く4つの数字は素材を表しており、こちらの"0916"は通常の519-0217と違い、ポリエステルが36%混紡された更に出にくく珍しいものとなっております。

シルエットは細めで、スッキリと綺麗なシルエットで履きやすいデニムです。

シルエットの良さが人気のポイント。

古着女子、古着男子問わず着れるデザインです☆

カーハート、マルジェラ、バブアー、505、ブラックデニム、Tシャツ、RRL、ラルフローレン、エルエルビーン リーバイス 好きな方にオススメです☆

●サイズ W33 L32

ウエスト 41㎝

総丈 104㎝

股上 30㎝

股下 74㎝

もも幅 24.5㎝

裾幅 20.5㎝

小さなシミあり。

多少使用感ございますが、その他大きなダメージ無くまだまだ着用可能かと思います★

画像にてよくご確認をお願い致します。

近くで写真を撮ると

明るく映ってしまいます…

実際は1枚目のお写真に近いカラーです。

―ご購入前にー

バックがホワイトのため多少明るいカラーは暗めに、暗いカラーは明るめに写ってしまうこともあります。明らかに違いがある場合は記載しております。

ダメージの見落としはなるべく無いように気を付けておりますが、小さな見落としや多少ダメージ状態の感じ方の違いがあるかもしれません。

商品は全て自宅保管になりますので、商品写真にはなかったたたみジワや古着特有の匂い(保管臭)などあるかもしれません。

―ご購入後一

お洋服、服飾品問わず出来るだけコンパクトにして発送しております。

基本発送方法は基本的にメルカリ便です。

上記内容や商品説明に十分ご納得頂いてから、ご購入宜しくお願い致します。

何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

その他

↓

#SAVVY

#古着屋

#ビンテージ

#デニム

#40519-0916

#2023061509

カラー···ブルー

シルエット···ストレート

デニムカラー/デザイン···ライトブルー

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

