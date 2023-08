エクストララージのフリーザスウェット Mサイズです。

カラーはブラックで、ボディは裏起毛の薄手のスウェットになります。

数回着用しただけなので、目立つダメージや汚れがなく全体的にキレイな状態です。

詳細なサイズは以下のとおりです。

表記サイズ M

身幅 56cm

着丈 64cm

肩幅 55cm

袖丈 53cm

※素人採寸のため多少のサイズの誤差はご了承願います

#xlarge

#ドラゴンボール

#アニメTシャツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エクストララージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

