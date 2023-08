有名なブランド STELLA ★レア★ MaCARTNEY Tosseyn Tom 別注コラボT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ステラマッカートニー ロンハーマン トム・トッセインによる別注コラボTシャツでございます。

定価40700円

3回着用致しました。

大切に着用していた為、着古した感はあまりございませんが、あくまで中古品としてご理解頂けますと幸いです。

サイズS

着丈70cm

身幅55cm

肩幅46cm

袖丈24cm

トム・トッセインによるグラフィックアートT。ブランド名の“S”は“ソサエティ”、“セイフ”、“スカイ”など彼にとってサスティナブルを象徴する一連の言葉を変換している。

よろしくお願いいたします。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、夏、秋、冬

Off-White BALENCIAGA GUCCI LOUIS VUITTON CHANEL Stella McCartney CELINE LAD MUSICIAN Valentino

ジバンシー グッチ GUCCI ルイヴィトン バレンシアガ Dior コーチ セリーヌ シャネル FENDI プラダ サンローラン

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ステラマッカートニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ステラマッカートニー ロンハーマン トム・トッセインによる別注コラボTシャツでございます。定価40700円3回着用致しました。大切に着用していた為、着古した感はあまりございませんが、あくまで中古品としてご理解頂けますと幸いです。サイズS着丈70cm身幅55cm肩幅46cm袖丈24cmトム・トッセインによるグラフィックアートT。ブランド名の"S"は"ソサエティ"、"セイフ"、"スカイ"など彼にとってサスティナブルを象徴する一連の言葉を変換している。よろしくお願いいたします。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)季節感···春、夏、秋、冬

