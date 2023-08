公式 【1回使用】セットアップbeautyandyouth UNITEDARROWS シャツ

【1回のみ使用】beauty and youth UNITEDARROWSセットアップ

⚫︎定価 セットアップ

約2万円

2022年夏購入。

一回のみ使用しました。

かわいいセットアップです。

トップスはジッパー付きの裾が絞れるので

着方によって長さ雰囲気をかえられます。

パンツはテーパード型で

ウエスト紐なのである程度調節可能です。

とてもオシャレです★

長そで着たら秋まできていただける色味です。

洗濯機で洗ってもシワできなかったです!

かなりきれいな状態だと思います。

ですがused品なのでご理解いただける方のみ

ご購入ください♡(ToT)

トップスM

着丈約68センチ

肩幅約49センチ

横幅約54センチ

パンツL

ウエスト約76センチ

着丈約96センチ

175センチ65キロぐらいで着用しました!!

気になることがございましたら

気軽にコメントください♪

#セットアップ

#シャツ

#テーパードパンツ

#パンツ

#beautyandyouth

#ビューティーアンドユース

#UNITEDARROWS

#ユナイテッドアローズ

#ネイビー

#ストライプ

#オーバーサイズ

#オシャレ

#着こなし

シャツ種類···その他

カラー···ブルー

袖丈···半袖

柄・デザイン···ストライプ、チェック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビューティアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 未使用に近い

