商品の情報 ブランド ジャマンピュエッシュ 商品の状態 未使用に近い

#max0991の取扱い商品一覧はこちら#max0991のバッグの一覧はこちらめちゃくちゃオシャレで感性の高い「JAMIN PUECH:ジャマンピュエッシュ」のミニバッグをご案内。パリのバッグブランドとして1991年にスタート。斬新な素材やテクニックを用いて、熟練の職人が一つ一つ手作業で作り出すバッグはまるでアート作品。こちらも非常に上質なレザーボディに、気が遠くなるほどの数のスパンコールを使用し、本物の貴石や水牛の角などを加工して装飾したとても手の込んだ逸品。小振りな作りでもスマホやパスポート程度であれば問題なく収容できるサイズ感。小脇に抱えられるチェーンの長さも嬉しい。石や角のヘリに一部欠けがあるもののその他はダメージの無い超美品コンディション。詳しい内容は以下をご確認下さい。【全体詳細】本体サイズ:横幅:18cm 高さ:12cm マチ:8cm ハンドル長:52cm内側:レザーフラップ、ポケット等は特になし色: ボディ=ブラウニッシュグレー、レザー=ブロンズメタリック素材:上質ソフトカーフレザー&ストーン&ホーン【ダメージ状態詳細】外観:装飾に一部欠けなどあるが美品内側:ダメージない超美品角やヘリのスレ感:なし型崩れ:なし色変わり:なし金具部材:良好状態:ほぼ未使用の超美品コンディション美品度:9.5点 (新品を10点満点とした自己基準)【その他備考】付属品:純正化粧袋、修繕用部材生産国:記載なし公式サイト価格:121,000円(税込み)ちなみに実寸サイズは個人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい。個人保管品であり、程度は画像をご確認頂き上記状態をご了承の上でお求め下さい。プロの目利きでブランドアイテムが売買される『横浜ブランドオークション』にて購入した後にプロが鑑定した100%本物保証のお品物です。修理やアフターフォローのご相談などは正規店で受けられますので、ご安心ください。詳しくは当方のプロフィールをご覧下さい。#max0991のレディース雑貨はこちら#JAMINPUECH#ジャマンピュエッシュカラー...グレー種類...ミニショルダーバッグ素材...牛革(本革)

