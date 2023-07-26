数量限定価格!! 青空様　リーバイス＋チャムラ デニム/ジーンズ

古着屋で購入したリーバイス のシルバータブのデニムなります。着用回数か減ったので出品致します。

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購入当時は10000円ほどだったと思います。

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サイズはW40・L32になります。

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古着になりますのでご理解の上ご購入下さい。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

古着屋で購入したリーバイス のシルバータブのデニムなります。着用回数か減ったので出品致します。購入当時は10000円ほどだったと思います。サイズはW40・L32になります。古着になりますのでご理解の上ご購入下さい。Levis501XX501E517E505E5196066466847050566後期BIGEビッグE赤耳シングルコーデュロイコーズbushpantsLee101Z101Bストームライダーシルバータブ560505501517ビンテージヴィンテージレディースデニムレディースジーンズジーンズアイスブルーバギーパンツバギーデニムサルファシルバータブシルタブ黒デニム黒パンツブラックパンツ560550505501517バギールーズワイドシルエットリラックスフィットビンテージヴィンテージブラックUSA米国製古着

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