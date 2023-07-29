公式 ALEALI MAY MAYAMOORE NIKE AIR JORDAN 10 スニーカー

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|商品のサイズ
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※ 気持ちの良い取引をスムーズに行いたいので、神経質な方は入札をお控えください。商品受け取り後、12時間以内に受け取り連絡いただける方のみ購入お願いします。【商品の状態】国内未発売新品・未使用付属品は写真の通りになります。購入時と同じ状態です。【その他】他でも出品している為、出品を途中で取りやめる事があります。即発送可能です。発送は佐川急便元払いを予定しています。【注意事項】購入後、1時間以内に入金できる方のみでお願い致します。落札後のクレーム、キャンセルはお受け出来ません。また、気持ちの良い取引をスムーズに行いたいので、神経質な方は入札をお控えください。nikeair jordan dunk supremesacaioff-whitefragment
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|商品のサイズ
|26cm
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|商品の状態
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