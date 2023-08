閲覧いただき、ありがとうございます。

コレクション整理のため、お好きな方にお譲りしたいと思います。

【詳細】

一番くじ

僕のヒーローアカデミア ヒロアカ

Go And Go!

A賞 緑谷出久 フィギュア

B賞 爆豪勝己 フィギュア

C賞 麗日お茶子 フィギュア

D賞 轟焦凍 フィギュア

E賞 心操人使 フィギュア

ラストワン賞 爆豪勝己 フィギュア

★おまけ★

F賞 グラス 2個

G賞 タオル 6種

※バラ売り不可

#一番くじ

#僕のヒーローアカデミア

#ヒロアカ

#緑谷出久

#デク

#爆豪勝己

#麗日お茶子

#轟焦凍

#心操人使

#フィギュア

#ラストワン

【状態】

暗所にて保管していた新品未開封になります。

受け取った時より、お茶子と心操の外箱にダメージがあります。

グラスは中身確認のため、開封しています。

一度人の手に渡ったものですので、過度に気にされる方の購入はご遠慮ください。

【発送】

フィギュアとグラスはプチプチで梱包し、タオルはビニール袋に入れて120サイズの再利用ダンボールで発送します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

