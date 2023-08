河鍋暁斎 猫又 純銀 スターリングシルバー ルビー ビンテージ ジッポー

Kyosai Kawanabe sterling silver vintage zippo

ルビーの宝石が入ってます。

純銀製 Made in USA

職人によって作られた希少なZippoです。

猫又とは尻尾が2本ある化け猫の妖怪です。

全体的に使用に伴った傷等の使用感が有りますが全体的には綺麗な方です。

開閉や着火等も問題ないです。

Tag:

ヴィンテージ

彫金

復刻

アンティーク

金工

オイルライター

浮世絵

月岡芳年

歌川国芳

葛飾北斎

伊藤若冲

曾我蕭白

狩野探幽

妖怪

江戸時代

明治時代

浮世絵師

百鬼夜行

擬人化

鳥獣戯画 絵巻

妖怪ウォッチ

骨董

鍔

版画

日本刀

装飾

明治

江戸

目貫

肉筆画

刺し子 刺子半纏

着物

百鬼夜行

水木しげる

奇想の系譜

Snow peek

スノーピーク

ビンテージ キャンプ

アンティーク

骨董

煙草

火消し

煙管入れ

ワコマリア

Wackomaria

ヨージヤマモト

手ぬぐい

y3 天国東京 atmos アトモス 限定

Three tides tattoo

スリータイズ タトゥー

Monmon cats もんもんキャット モンモンキャット キャッツ ブック もんもんキャッツ book silver 900 925 950 1000

好きにもお勧めです。

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 やや傷や汚れあり

河鍋暁斎 猫又 純銀 スターリングシルバー ルビー ビンテージ ジッポーKyosai Kawanabe sterling silver vintage zippoルビーの宝石が入ってます。純銀製 Made in USA職人によって作られた希少なZippoです。猫又とは尻尾が2本ある化け猫の妖怪です。全体的に使用に伴った傷等の使用感が有りますが全体的には綺麗な方です。開閉や着火等も問題ないです。

