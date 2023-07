※文章等の転用はおやめください※

● ICB

● カラー ライトグレー

● サイズ 6 , 11号

● 価 格 ¥22 ,000

Wool Flannel ワイドパンツ

◆薄手なのにしっかり暖かい、新素材ワイドパンツ◆

【デザイン】

切り替え仕様のスリットあきがポイントのワイドクロップドパンツ。

さりげない肌見せは、歩くたびに女性らしい魅力を醸し出してくれる。

程よいフレアなので足さばきが良い点もポイント。

カラーは、甘辛どちらのテイストにもマッチするライトグレーです。

【素材】

細番手の繊細なウールの2WAYストレッチ素材。

薄手でしなやかなのにしっかり暖かいウール素材が魅力。

上質な素材ならではの上品な光沢も特徴です。

【着こなしポイント】

足元はヒールで大人っぽく決めても良し、ショートブーツで合わせてもこなれ感を演出してくれます。

きちっとしたシーンから女友だちとの食事会まで幅広く活躍してくれそうなアイテムです◎

着用予定だったためタグは捨ててしまいありませんが試着のみの未使用品です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アイシービー 商品の状態 新品、未使用

