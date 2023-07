DSNo.171

✨即購入大歓迎です✨

数多くある商品の中からご覧頂き有難う御座います。

FENDIのセットアップスーツです✨✨

ブラックで無地✨

使用感はあまりないですが、スラックスの内側にシワがあります。

ネーム刺繍はなし✨

ズッカ

ズッキーニ

★サイズ

ジャケット

サイズ表記

【平置き寸法】(cm)

着丈 77

身幅 53

肩幅 46

袖丈 63

スラックス

サイズ表記

【平置き寸法】(cm)

ウエスト 80

ヒップ 96

股上 28

渡り幅 29

股下 76

裾幅 21.5

★ 仕様

・ジャケット

3B/ノッチドラペル開き見せ/総裏/ノーベント

・スラックス

ツータック/裾シングル

★商品状態

ネーム刺繍なし

使用感はあまりなく、美品

★カラー

・写真にてご確認お願いします。

(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承ください)

★素材

・写真にてご確認お願いします

★その他

シャツ、ネクタイは撮影用で付属致しませんのでご了承ください。

-------------------------------------------------------

★様々なカテゴリーの物を出品しています✨

下記ハッシュタグよりご覧ください。

随時更新予定なのでフォローよろしくお願いします(•̀ㅂ•́)و✧

#もちねこ古着一覧

#もちねこ古着メンズスーツ

↑コチラをタップしてから、画面左上の

□販売中のみ表示をチェックしてください。

DSNo.171✨即購入大歓迎です✨数多くある商品の中からご覧頂き有難う御座います。FENDIのセットアップスーツです✨✨ブラックで無地✨使用感はあまりないですが、スラックスの内側にシワがあります。ネーム刺繍はなし✨ズッカズッキーニ★サイズジャケットサイズ表記 【平置き寸法】(cm)着丈 77身幅 53肩幅 46袖丈 63スラックスサイズ表記 【平置き寸法】(cm)ウエスト 80ヒップ 96股上 28渡り幅 29股下 76裾幅 21.5★ 仕様・ジャケット3B/ノッチドラペル開き見せ/総裏/ノーベント・スラックスツータック/裾シングル★商品状態ネーム刺繍なし使用感はあまりなく、美品★カラー・写真にてご確認お願いします。(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承ください)★素材・写真にてご確認お願いします★その他シャツ、ネクタイは撮影用で付属致しませんのでご了承ください。-------------------------------------------------------★様々なカテゴリーの物を出品しています✨下記ハッシュタグよりご覧ください。随時更新予定なのでフォローよろしくお願いします(•̀ㅂ•́)و✧#もちねこ古着一覧 #もちねこ古着メンズスーツ↑コチラをタップしてから、画面左上の□販売中のみ表示をチェックしてください。

