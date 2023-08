商品情報

【商品名】

【素材】

Air-Indigo Recycled Nylon Cloth(ナイロン100%)

【カラー】

ナイロンインディゴデニム(ID)

【特長】

自分好みに育てることができる軽量シェルジャケット。コットンと比較して耐摩耗性があり、速乾性のあるリサイクルナイロン生地を使用しています。ナイロン糸ですがインディゴロープ染色により糸の中心部が白く残っているので、インディゴ染め特有の色落ちによる経年変化を楽しむことができます。収納に便利なスタッフサック付き。中間着と合わせやすい、ややゆとりを持ったシルエットで、アウトドアだけでなく日常のさまざまなシーンで幅広く活用できます。

【商品名】

ナイロンデニムコンパクトジャケット(レディース)

Nylon Denim Compact Jacket

【素材】

Air-Indigo Recycled Nylon Cloth(ナイロン100%)

【カラー】

ナイロンインディゴデニム(ID)

【特長】

自分好みに育てることができる軽量シェルジャケット。コットンと比較して耐摩耗性があり、速乾性のあるリサイクルナイロン生地を使用しています。ナイロン糸ですがインディゴロープ染色により糸の中心部が白く残っているので、インディゴ染め特有の色落ちによる経年変化を楽しむことができます。収納に便利なスタッフサック付き。中間着と合わせやすい、ややゆとりを持ったシルエットで、アウトドアだけでなく日常のさまざまなシーンで幅広く活用できます。

昨年購入しましたが着用せず、自宅保管しておりご理解のある方にお願いしたいです。

ノースフェイス ナイロンデニムコンパクトジャケット

#THENORTHFACE

【商品名】ナイロンデニムコンパクトジャケット(レディース)Nylon Denim Compact Jacket【素材】Air-Indigo Recycled Nylon Cloth(ナイロン100%)【カラー】ナイロンインディゴデニム(ID)【特長】自分好みに育てることができる軽量シェルジャケット。コットンと比較して耐摩耗性があり、速乾性のあるリサイクルナイロン生地を使用しています。ナイロン糸ですがインディゴロープ染色により糸の中心部が白く残っているので、インディゴ染め特有の色落ちによる経年変化を楽しむことができます。収納に便利なスタッフサック付き。中間着と合わせやすい、ややゆとりを持ったシルエットで、アウトドアだけでなく日常のさまざまなシーンで幅広く活用できます。昨年購入しましたが着用せず、自宅保管しておりご理解のある方にお願いしたいです。#THENORTHFACE 商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

