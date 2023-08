人気大割引 KITH ホワイト、ブラックTシャツセットお値下げ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···ブラック

カラー···ブラック昨年夏に訪れたハワイにてKITH店舗にて購入しましたKITH シンプルTシャツ2枚セットです!入店する為に行列が出来ていた人気のショップです。当方新品のTシャツもお出ししておりますがこちらは息子が2色購入して数回着ましたがもう着ないそうなので色違いセットで出品いたします。シミなどはみあたりませんが、見落としや数回着用しており新品ではない事をご理解いただき是非ご検討宜しくお願い致します。

