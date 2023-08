SEVENTEEN 公式ペンライト ver.2 OFFICIAL LIGHTSTICK 2

Carat棒

Be the sun京セラにて現地販売で購入致しました。

SEVENTEEN ペンライトver.2 carat棒



点灯・Bluetooth接続確認済み

写真で確認お願いします!

シール(未使用)ストラップ、説明書付き

素人保存なので神経質な方はご遠慮ください。

――――――――――――――――――――

エスクプス ジョンハン ジョシュア ジュン ホシ ウォヌ ウジ ドギョム ミンハオ ミンギュ スングァン バーノン ディノ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

