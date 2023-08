【2023SS】

購入価格▷¥20,900税込

サイズ▷フリー

カラー▷ベージュ(カーキ寄りのベージュです)

◉購入してから、タグを切ったのみの未使用品です。

画像7枚目のインナーとして合わせている白のキャミソールも一緒に購入しましたが、なかなか着る機会がないので合わせて出品しております。

◎おまとめ購入をご希望の方はコメント頂きましたら、送料分お値下げ致します。

●個人保管となりますので、気になる方は購入をお控え下さい。

トレンドのシアーな素材の中で、厳選したラミー混の糸を使用したニット。

ラミーが入ることで透け素材でありながら、麻独特のナチュラルなスラブ感や光沢があり、Plageらしいシアーニットです。

この質感を生かして、ゆったりとしたスウェットのようなボリューム感のプルオーバーを作りました。

襟や袖口はカジュアルにリブ使い、アームや脇線などの接ぎ目はロック縫いを表出しにしてカジュアルに仕上げたアイテムです。

カラー···ベージュ

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド プラージュ 商品の状態 新品、未使用

