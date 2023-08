■他サイトでも出品中の為、早い者勝ちとなっております。

■2023年、AACD加盟の大手質店で購入。

正規品となっております。

▽商品説明

大変貴重なPVCキャンバス ビンテージ ミニショルダーバッグ。YSL革ロゴにWショルダーストラップが素敵な逸品。

PVCキャンバスなので撥水性もあり、雨の日でも活躍出来る万能アイテムです。

収納はコンパクトウォレットやスマホ、ちょっとした小物関係が入るサイズ感となっております。

お探しの方やお好きな方は是非、この機会にご検討下さい(^^)

▽メインカラー

カーキ×ブラック

▽素材/仕様

・PVCキャンバス×レザー

・YSL革ロゴ

・肩掛け/斜め掛け可

▽収納

内側:ファスナーポケット×1

▽サイズ(約)

高さ 20cm

横幅 20cm

マチ 5.5cm

ショルダー 103cm(調整不可/着脱不可)

▽付属品

本体のみ(画像以上の付属品無し)

▽原産国

フランス製

▽状態(消毒+再クリーニング済み)

経年によるベタツキや極端なスレ、キズ、ヨゴレははほとんど無く全体を通して綺麗な状態となっております。

▽注意事項

・商品画像につきまして、撮影の条件・ご覧いただいている環境等によって、商品の色・見え方が異なる場合がございます。

・検品には十分注意しておりますが、微細な部分は見落とす場合もございます。予めご容赦願います。

・あくまで中古品ということにご理解の程、宜しくお願い致します。

・プチプチで養生して発送となります。

#YvesSaintLaurent #イヴサンローラン

#ミニショルダーバッグ

#ショルダーバッグ #PVCキャンバス

#ヴィンテージ #ビンテージ #vintage

その他の出品物はこちら↓↓↓

#しふりーの出品一覧

※気になる点がございましたら、お気軽にご質問ください。

G326

商品の情報 ブランド イヴサンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド イヴサンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

