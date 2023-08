【希少品、美品】海外限定モデル 【当日発送】

◯商品名

◯カラー

ホワイト×ホワイト

◯状態

新品未使用

◯商品特徴

このNew Era 9 New York Yankees Womenの調節可能なキャップです。

日本では完売のホワイトキャップに同色のホワイトカラーの刺繍NYロゴ。

調節可能なストラップバッククロージャにより、

前面ロゴの色に合わせた快適なフィット感とNEW ERAフラグを実現。

いつの時代もトレンドの定番となっているキャップですので

人と被りたくないという方が沢山いらっしゃると思います。

こちらは海外モデルなのでオシャレを楽しむ方にも

プレゼントにも嬉しいベースボールキャップです。

◯サイズ

頭周り:約54~59cm

フリー(ストラップバックなのでサイズ調整が可能です)

ウィメンズモデルなので頭周りのサイズが

メンズモデルに比べて若干小さな作りとなっています。

メンズの方でもサイズが合えば問題なくかぶれます。

〇発送方法

匿名発送!ポスト投函になります^ ^

#帽子 #MLB #ヤンキース #レアキャップ

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

【希少品、美品】海外限定モデル 【当日発送】※他でも掲載しているため突然消すことがあります。◯商品名NEW ERA 9FORTY NEW YORK YANKEES STRAPBACK CAPニューエラ ニューヨーク ヤンキース ストラップバック キャップ◯カラーホワイト×ホワイト◯状態新品未使用 ◯商品特徴このNew Era 9 New York Yankees Womenの調節可能なキャップです。日本では完売のホワイトキャップに同色のホワイトカラーの刺繍NYロゴ。調節可能なストラップバッククロージャにより、前面ロゴの色に合わせた快適なフィット感とNEW ERAフラグを実現。 いつの時代もトレンドの定番となっているキャップですので人と被りたくないという方が沢山いらっしゃると思います。こちらは海外モデルなのでオシャレを楽しむ方にもプレゼントにも嬉しいベースボールキャップです。 ◯サイズ頭周り:約54~59cmフリー(ストラップバックなのでサイズ調整が可能です)ウィメンズモデルなので頭周りのサイズがメンズモデルに比べて若干小さな作りとなっています。メンズの方でもサイズが合えば問題なくかぶれます。〇発送方法匿名発送!ポスト投函になります^ ^#帽子 #MLB #ヤンキース #レアキャップ #レアカラー #WHITE #NY #白

