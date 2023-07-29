【ファッション通販】 【りなさま】HERMES 未使用大判スカーフ　カレ 90 バンダナ/スカーフ

パリフォーブルサントノーレHERMESショップにて購入し、未使用のまま、自宅保管をしておりました。

746 エルメス HERMES スカーフ カレ シルク ヴィンテージ



ドレスアップスカーフ 新品

目を引く鮮やかな豆色で、これからの季節にフィットするのでは…と、アップをいたしました。

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ルイヴィトン モノグラム マルチカラー シフォン ミニスカーフ 45×45

自然光にて撮っておりますので、実カラーに近いかと思います。

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LOUIS VUITTON 草間彌生 LV × YK インフィニティドット

未使用ながら、買いたての新品ではございません。気になられる方は、ご遠慮ください。

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HERMES専用BOXとショッピングバッグを同梱いたします。

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美品エルメス140シルクモスリンスカーフ 東洋の石と西洋の石細工 箱

サイズ 縦幅X横幅 約90cm

エルメススカーフ 90cm ディップダイ「BRIDES de GALA」柄

素材 シルク100%

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 新品、未使用

パリフォーブルサントノーレHERMESショップにて購入し、未使用のまま、自宅保管をしておりました。目を引く鮮やかな豆色で、これからの季節にフィットするのでは…と、アップをいたしました。自然光にて撮っておりますので、実カラーに近いかと思います。未使用ながら、買いたての新品ではございません。気になられる方は、ご遠慮ください。HERMES専用BOXとショッピングバッグを同梱いたします。✳️サイズ 縦幅X横幅 約90cm素材 シルク100%

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 新品、未使用

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