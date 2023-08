都内で BAKER CHET × L WACKOMARIA シャツ

[CHET BAKER]

WACKOMARIA 22ss目玉の一つのコラボレーション。

チェット・ベイカーはアメリカのジャズ・ミュージシャン。トランペット奏者として、またシンガーとしても優れた個性を発揮し、多くの名作を遺しています。

ブレイクを決定づけたアルバム「チェット・ベイカー・シングス」はあまりに有名。彼の人気はトランペット奏者としての実力と、中性的な歌声でのシンガーとしての魅力に加え、ジャズ界のジェームズ・ディーンと呼ばれていたルックスがあった。

そして、今季のコラボに多く使われている写真は1950年代に活躍する大御所写真家ウィリアム・クラクストンによるもので、チェット・ベイカーをはじめ、多くのジャズメンの写真は大変有名。

恐らくオフィシャルでの発売は初、発売に至るまでとんでもない労力を費やしたコラボになります。

RAYON 100%

L 着丈約75.5cm 身幅約66cm 肩幅約52cm 袖丈約27.5cm

*若干のサイズ誤差がある場合がございます。

本店購入後、未使用のままクローゼットに保管しておりました。ですがハンガー吊るしでの保管だったので、レーヨン特有のオリジワが入ってしまい、出品のためにクリーニング(2023/04/28)しました。

なので状態は新品同様です。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

襟···オープンカラー

季節感···春、夏

#WACKOMARIA

#ワコマリア

#天国東京

#PARADISETOKYO

#GUILTYPARTIES

#野村訓市

#窪塚洋介

#RUEED

#松田翔太

#松田龍平

#木村拓哉

#舐達麻

#RADIALL

#CHALLENGER

#NEIGHBORHOOD

#WTAPS

#TENDERLOIN

#CALEE

#HIDEANDSEEK

#RATS

#CAPTAINSHELM

#STANDARDCALIFORNIA

#supreme

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワコマリア 商品の状態 新品、未使用

