7.8年前に裏原宿の店舗で購入しました。

アディダス ventex クラブアディダスパーカー チュニジア製



Sサイズ

肩幅…約44.5cm

身幅…約54cm

着丈…約70cm

袖丈…約60cm

素人寸法になります。

大きな目立つ汚れはございませんが、

小さなスレや小傷等ございます。

どれもよく見ないとわからない程度です。

ご理解いただける方のみ、お願い致します。

#supreme#map

#northface#コラボ

#マウンテンパーカー#パーカー

#アウター

#Sサイズ

#シュプリーム#ノースフェイス

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

