オープニング 大放出セール [新作 / 新品] BOILER ROOM LOGO T-SHIRT 半袖 L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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【カテゴリ】Tシャツ 半袖
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S : 着丈76cm / 肩幅51cm / 身幅51cm / 袖丈27cm
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※採寸情報は計測方法によって多少異なる場合がございます。
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※こちらの商品は、SからXLサイズまでございます。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ラフシモンズ
|商品の状態
|新品、未使用
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