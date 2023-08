奈良美智BOOK「A to Z」に自筆サインとオフィシャルスタンプ

2006年青森県弘前市で開催された展覧会会場限定品。

1:yoshitomo nara+grafの軌跡をなぞったBOOK「A to Z」の扉にサインと開催年の06、またオフィシャルスタンプが押されています。

大型ポスター付き{725-910mm}、

2:2006年青森県弘前市で開催された展覧会チラシ、

3:さらにおまけ 山少女ポスター{a bit like you and me展覧会限定品320-220mm}付き

このポスターは展覧会限定非売品で希少な公式なものです。

大型ポスターは本に折りたたまれているため折りシワ有り{画像参照}

本の状態は特に折れや汚れなど無く良好・美品です。

:画像は以前のものを使用していますのでサイン位置が若干違いますのでご承知ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

