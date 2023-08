バレンシアガのトリプルSのスニーカーです。

人気の蛍光グリーンです。

サイズ36(日本サイズ24くらい)

サイズを間違えて購入してしまいました。

普段25センチの自分には小さかったため

出品します。

付属品

箱

紐

領収書(画像2)

説明書

保存袋

カラー...グリーン

スニーカー型...ローカット

履き口...紐

バレンシアガ BALENCIAGA ネオグリーン スニーカー 靴 グリーン 蛍光グリーン 緑 かわいい 芸能人 着用 トリプルS 人気 アイドル ヴィトン GUCCI グッチ ネオンカラー BURBERRY バーバリー ストリート ブレード LiSA リサ CHANEL シャネル ラインスニーカー レディース メンズ ユニセックス トラックジャケット シャツ ナイロンジャケット Tシャツ ホースフェリー

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド バレンシアガ 商品の状態 やや傷や汚れあり

