【超特価sale開催】 Man Snow 深澤辰哉 セット アクリルスタンド アイドル

SnowMan 深澤辰哉 アクリルスタンド セット

・第2弾

・第3弾

・SnowMan LIVE TOUR mania

・滝沢歌舞伎

一度外に持ち出しておりますが、目立った汚れ等はございません。

一度手元にきたものですので、神経質な方はご購入お控えください。

ご理解のある方のみご購入お願いいたします。

購入前に一言ご連絡ください。

※購入意志のない「いいね」はお控えください。

いいねが増える様でしたら値段の方も上げさせていただく場合がございます。ご了承ください。

バラ売り×

送料手数料込み

#深澤辰哉

#snowman

#滝沢歌舞伎

#アクスタ

人気グループ···Snow Man

ジャンル···ジャニーズ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

