ご閲覧いただきありがとうございます!

こちら80年代〜90年代adidasのスタジアムジャンパーになります。ホワイトカラーでオーバーサイズのボックスシルエットです。少しのシミや汚れはございますので一般的な古着とゆう認識でお願い致します。

サイズはXL相当です。

【サイズ】

着丈68cm

身幅65cm

【カラー】

ホワイト

ご不明点ございましたらお気軽にご質問ください。よろしくお願いします。

カラー···ホワイト

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···ナイロン

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

