SIGMA 35mm F1.4 DG HSM Art for Nikon

F値1.4がもたらす単焦点ならではのキレとボケが素晴らしいレンズで、シグマのHPで謳っているように、まさにフラッグシップに相応しいレンズです、、、が野鳥撮影にハマってしまいバズーカを購入する為に手放す事にしました。

2019年12月に新品購入して約3年半経過してますが、ほとんど使われる事なく防湿庫で眠っていましたので肉眼で見る限りカビ、塵など見受けられず状態はかなり綺麗です。

元箱やソフトケース、取説、フードなど購入した時のまま全て揃っています。

おまけでHAKUBA製フィルター「XC-PRO EXTREME LENS GUARD」をお付けします。

フォーマット種類: 35mmフルサイズ

レンズマウント(メーカ): ニコン Fマウント

#シグマ

#SIGMA

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド シグマ 商品の状態 未使用に近い

