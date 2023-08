ランキング2022 DOLCE&GABBANA コレクションバック* 新品未使用 ハンドバッグ

ドルチェ&ガッバーナ。

ブラックのシルクベルベット、コレクションバックとなります。

裏地には豹柄のインパクトあるデザイン。

ポケットが左右にあり、ロゴ付近に内部に磁石が施されているようで、綺麗に開閉致します。

高価なお品ではございますが、オシャレバックとしてdailyにもご活用いただけます。

購入先 都内、DOLCE&GABBANA路面店

カラー ブラック

実寸 縦幅:約24cm、横幅:約31cm

マチ:約3cm 〜

取手:約49cm

素材 シルク100%

価格 76.000円+税

生産国 MADE IN ITALY

付属品 カード、保存袋(毛羽立ち、有)

※画像 8 , 9参照

★以前、購入し桐箪笥にて保管しておりました

新品未使用で綺麗かと思います。(主観)

︎✔︎ ご購入の前には、プロフィールを必ずご一読ください。

素敵なご縁をお待ちしております˚✧⁎⁺*・*:.。..:*・*˘ ˘ *゜・*:.。.:*・*༚

クラッチ ブランド セレブ イタリア製 ドレス ジュエリー パーティー ユニセックス ショルダーエコ ベロア 旅行 小物 高級品 結婚式 入学式 10 20 30 40 50 60 70 80 90

商品の情報 ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 新品、未使用

