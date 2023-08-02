オリジナル フォクシーニューヨーク　コート ロングコート

フォクシーニューヨークのコートです

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ブランドサイズ38

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド フォクシーニューヨーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フォクシーニューヨークのコートですブランドサイズ38薄めのお素材なので春、秋にぴったりです少し明るめのネイビー入卒園入卒業式学校行事にも使いやすいと思います中古品にご理解いただける方のみご購入下さい#フォクシー#コート#スプリングコート#入学式#卒業式#学校行事#入園式#卒園式#説明会#お受験

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