【爆売り！】 新品未開封　VCD UNKLE 希少レア その他

2005年4月発送

ヴァイナルコレクティブル

ドールズSpecial No.29

VCD UNKLE

SUPER VISOR : JAMES LAVELLE.

FIGURE BASED ON ORIGINAL CHARACTER CONCEPT AND DROWINGS BY FUTURA 2000. TOTAL DESIGN FOR H8GRAPHIX

原型製作 PLASTIC ART

●全高約210mm

●FUTURAのイラストをH8Gがリデザイン。

1枚目の写真はイメージです。

購入後、パッケージから出さずに自宅保管していました。パッケージを開封していませんので、新品未開封とさせていただいております。

コレクターの方は是非。

パッケージは色が経年変化しています。

個人保管、販売から年数が経っていますので

完璧な商品をお求めの方は購入をお控え頂き、

経年変化にご理解頂ける方のみ、ご購入をご検討下さい。

中を開封しておりませんので、中の状態の把握ができておりませんので、ご了承の上ご購入お願いいたします。

すり替え防止等の理由も含め

商品に問題があっても返品はできませんので、ご了承の上ご購入お願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

