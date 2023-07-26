超美品の キラキラ蝶々レジングレードAガラスビーズピアス ピアス

※通常よりお安く出品してます☺️

k18 大粒バロックパール &ガーネット ピアス



ネイルチップ＆ピアスセット 218

再販不可

ピアス シリシャスシスト(150)

即購入OK

天然石アシンメトリーピアス 花座 ハウライトターコイズ マラカイトミックスゼブラ

サージカルステンレスピアス

⭐︎【天然】アメジスト ピアス k18 15.3x8.2mm

高品質16kgp丸カン使用してます。

❤️さっちゃん様専用商品❤️



アルピノ様専用CHANELボタンピアス3つ

素敵なレジン作家さまのキラキラ蝶々ジンにグレードAガラスストーンビーズ、バタフライチェーンが綺麗なピアス

売約済みです (かきりす様)



天然石ペタライト希少石ブラジル産14kgfスタットピアス刻印あり0.76ct

変更可能金具パーツ

ハンドメイドピアス3368

カニカン、ストラップ、無料

♡桜月さん♡

カラーボールチェーン1本30円

No.521-C 琉球ガラス⭐樹脂ポストピアス(半球型)

カン付きヘアゴム1個50円

天然石アンデシン×シャンパンカラー天然ジルコンのピアスorイヤリング14kgf

キーホルダー1個50円(何種類かありますのでコメントください。)

手染めペイント レジンピアス 482

バックチェーン1個100円

ピアス＆ヘアゴムセット 379



★天然& 人工石 薔薇 スカルの ピアス & PT 2WAY (ピンク) 2種

金属ピアスポスト、フック 無料

03 ハンドメイドピアス 手染めビーズ みことまい様専用追加

樹脂ピアスフック 無料

レインボー レース ペイント 手染め ビーズ サンキャッチャー 大ぶり ピアス

サージカルステンレス平皿ポスト、丸玉付きポスト、フック プラス100円

六角形 グラデーション ハート ペイント 塗装 手染め ビーズ 大ぶり ピアス

(デザポスからの変更は無料)

ネイルチップ＆ピアスセット 456

蝶バネイヤリング(無料)在庫あるのみになります。

k18 シトリン×グリーントルマリン ピアス

丸玉付きネジバネイヤリング プラス 100円

【SALE】ネオンブルーアパタイトコッパーetc.ピアス

丸玉付き樹脂ノンホールイヤリングプラス100円

18 ハンドメイドピアス 手染めビーズ そら様専用追加

イヤリングコンバーター プラス160円

鉱石 グラデーション 手染め ビーズ ジルコニア ゆらゆら 大ぶり ピアス

デザインイヤリング＋100円～＋150円

（保留）台形グレーマーブル×ダイヤ型 ピアス＊イヤリング



˚✧₊⁎まめたろう˚✧₊⁎様専用 15点樹脂フック、ポストピアス

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

※通常よりお安く出品してます☺️再販不可即購入OKサージカルステンレスピアス高品質16kgp丸カン使用してます。素敵なレジン作家さまのキラキラ蝶々ジンにグレードAガラスストーンビーズ、バタフライチェーンが綺麗なピアス変更可能金具パーツカニカン、ストラップ、無料カラーボールチェーン1本30円カン付きヘアゴム1個50円キーホルダー1個50円(何種類かありますのでコメントください。)バックチェーン1個100円金属ピアスポスト、フック 無料樹脂ピアスフック 無料サージカルステンレス平皿ポスト、丸玉付きポスト、フック プラス100円(デザポスからの変更は無料)蝶バネイヤリング(無料)在庫あるのみになります。丸玉付きネジバネイヤリング プラス 100円丸玉付き樹脂ノンホールイヤリングプラス100円イヤリングコンバーター プラス160円デザインイヤリング＋100円～＋150円#ハンドメイドアクセサリー#ハンドメイドピアス#ハンドメイドイヤリング#ハンドメイドヘアアクセサリー#レジンピアス#レジンイヤリング#蝶々レジンピアス#香水瓶ピアス#フラワーパーツ#チェコビーズ#蝶々パーツ#指輪チャーム#高品質パーツ#ジルコニアチェーン#リボン#天然石チェーン#天然石ストーン#スワロフスキー#ハートコネクター#薔薇チャーム

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

最高級モアサナイト リング イヤリングエキゾチック✿.*リゾートポストピアス❀イエロー ハンドメイド No.1368