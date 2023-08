THE FLAT HEAD ザ フラット ヘッド LOT 8002 セルビッチ デニムパンツ 濃紺 大きいサイズ 42 BJBC.F

使用感を使用回数で表すと主観入りますが2回着用程度の使用感で

中古品ですが目立ったダメージや汚れのないパンツです

セルビッチです。

表記サイズはW42ですが採寸しましたので、素人の採寸でよろしければ参考にして下さい。

W 約51.5cm×2

股上 約29cm

わたり幅 約33.5cm

股下 約68cm(内股の縫い目に沿って裾先まで採寸)

裾幅 約23cm

尚、素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。

。発送方法・・・・追跡番号がある発送方法を予定しております。日時指定は出来ません

*記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。

*表現には主観が入っておりますご理解下さい。

*モニターにより実際の色と違う場合があります。

*質問頂きましても多忙により回答が遅くなります。ご理解下さい。

BAXTA-2896 FLA-416 ヤメW

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド フラットヘッド 商品の状態 未使用に近い

