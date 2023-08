新品登場 パパラチアサファイア 天然 ダイヤ f k18 リング1.08ct リング

ご購入前、必ずコメントを頂くよう

Very Cool ❗️ダイアモンド リング k18 YellowGold

お願い致します(*^^*)

PT900 プラチナ ダイヤモンド リング 13号

↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠

ダイヤモンド パヴェ バタフライ 蝶 リング K18WG YG PG 8.9g



✨極美品✨ ショパール ハッピーダイヤモンドリング

高級ジュエリー!

Soierie ソワリー リング 指輪 2つセット



フェスタリア ダイヤモンド✨リング プラチナ D VVS1 鑑定書付 新品仕上済

天然 パパラチアサファイア k18

チベットターコイズ リング ターコイズリング 天然石リング 誕生石リング

さらに南ア天然ダイヤモンド

K18 サファイア ダイヤモンド リング 約11号 ⭐GHJ444-8



ダブルアームリング k18 7号

メイン石:1.08カラット

めるかりのみ!TASAKI プラチナ リング 12号 ダイヤ0.27ct



エルメスケリークロシェットダイヤリングPG新品未使用

脇石:天然ダイヤ:0.19ct

☆K18 デザインリング ☆ 中古品



New Arrival☆『ルチルクォーツ』の世界でひとつの天然石リングsv925

重量:3.4g

Ponte Vecchioミックスリング15号。幸運を導くリング。人差し指に。



Cartier カルティエ 7連 スリーカラー トリニティリング 18金 12号

素材:k18

【希少】GUCCI GGマーモント クリスタルリング サイズフリー



TIFFANY & Co 18Kローズゴールドリング 指輪

リングサイズ:12号(サイズ直し可能)

ぷらりんさん専用 ダイヤモンドシライシ ペアリング 結婚指輪



アルティーダウード 1er Arrondissement 9号 ブルーサファイア

□国内写真付き鑑定書発行可能

【美品】0.48ct ダイヤモンド デザインリング K18

2週間、鑑定料金(実費)を頂きます

K18PG Pt900 ピンクゴールド プラチナ ダイヤ 七宝柄 指輪 リング



【週末限定】ジュエリーマキ SAMISTAR-D k18WG 新品仕上げ済み

______________

Pt900 高品質ダイヤモンドリング D1.01ct サイズ12号 プラチナ

高級ジュエリー中心に出品

極美品! TIFFANY&Co. フル ラビングハート 13.5号 T 380

ぜひ、フォローしてね

tatsuo nagahata ラブラドライト k10 リング



天然 ダイヤモンド 12号 k18YG リング キラキラ

#Worldstoneのリング

SONORE ソノール トルマリンリング プラチナ



値下げ‼️Lilas ターコイズカボションダイヤリングK10 13号

#Worldstoneのパパラチアサファイア

美品 シャネル ココマーク ピンクラインストーン リング 指輪 13号位



ティファニー リング 5.5号

______________

超美品♡TRECENTI トレセンテ Pt950 ダイヤモンドリング 約5号



GUCCI グッチ GG リング ロゴ 11号 シルバー 925刻印

#ダイヤモンド

Avaron フルエタニティリング type01オーダーPT 0.47ct10号

#トルマリン

Samantha Tiara サマンサティアラ K18 桜 リング

#ネックレス

卸屋激選 ブラジル産 特大 天然パライバトルマリン 4.55ct AIGS鑑別書

#ピアス

新品 ダイヤモンド リング 0.06ct Pt900

#ギフト

K18イエローゴールドリング

#プレゼント

アガット⭐︎K10ルシアリング⭐︎11号⭐︎クリーニング済

#スピネル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご購入前、必ずコメントを頂くようお願い致します(*^^*)↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠高級ジュエリー!天然 パパラチアサファイア k18 さらに南ア天然ダイヤモンドメイン石:1.08カラット 脇石:天然ダイヤ:0.19ct重量:3.4g 素材:k18リングサイズ:12号(サイズ直し可能)□国内写真付き鑑定書発行可能 2週間、鑑定料金(実費)を頂きます______________高級ジュエリー中心に出品ぜひ、フォローしてね#Worldstoneのリング#Worldstoneのパパラチアサファイア______________#ダイヤモンド#トルマリン#ネックレス#ピアス#ギフト#プレゼント#スピネル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

マエストロ純金 喜平チェーンリングダイヤモンド 百合の紋章 フルール・ド・リス リング K18PG 4.9g専用JD376★高級 ダイヤモンド1ct K18 リング❕特別価格❕K18イエローゴールド レース リング 12号(C6-83)Tiffany ティファニー オープンハート リング 指輪 18金