メーカー:Newlingwood by Crockett and Jones

モデル:Chairman

サイズ:UK8.5 (→27.5cmと換算しています。)

幅:E

生産国:England, UK

最大部分の長さは298mm、幅は107mm程度です。

使用機会がほとんどないので出品します。前所有者が黒に染め替えをし、その跡が内側にも多少みられます。

自分の練習のためにと踵のトップリフトは自分で貼り付けました。一応踵部分は新品ですが、プロの出来ではないので、写真の確認と理解のほどよろしくお願いいたします。

右の小指部分が浅いクラックの前兆が見られます。

☆送料はこちらが負担します。

☆発送はらくらくメルカリ便で、匿名発送です。

☆過去95%は24時間以内に発送してます。

☆内側・外側の手入れ済です。

☆即購入OKです。購入前の事前コメントは必要ありません。

#値下げ中の275mm革靴

→他にも同等のサイズの革靴がございます。まとめ買いで大幅に割引致しますので、気になる商品がありましたら、お気軽にメッセージください。

【値下げ】

値下げを希望する方は、コメントに即決価格をご提示下さい。大幅な値下げにはお応えできない場合がございますのでご了承ください。

【サイズ】

センチ換算した表記よりも、必ずオリジナルのサイズ表記を参考にしてください。

【手入れ】

内側はアルコール消毒などをしてます。外側については、ワックスは使わず、水分・栄養分の補給を重視しています。

【梱包】

シューツリーは付属致しません。新聞紙・プチプチなどを緩衝材として用い、リサイクルした段ボールに入れて送付します。

【受取希望日時】

支払い後、受取希望日時の指定がない場合は、一番早く届く日時を選びます。

【発送日時】

商品の9割は24時間以内に発送しています。年に数回家を空けることがあります。急ぎの方は必ず事前にメッセージで確認して頂けると助かります。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド クロケットアンドジョーンズ 商品の状態 傷や汚れあり

