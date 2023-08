当店の記念日 BLAST FREELIGHT BURNER バーナー ブラスト / ストーブ/コンロ

FREELIGHT BLAST BURNER / ブラスト バーナー

断捨離のため、出品します。

サイズ / 本体 65mmφ、H 46mm

スタンド高 / 60mm

重量 / 本体 34g、スタンド / 10g

出品内容 / 本体・スタンド・NEW PP Bottle with Scale cap

使用はしていませんが、中古品となりますので、ご理解の頂ける方のご購入でお願いします。

#ムーンライトギア

#ハイカーズデポ

#UL

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

