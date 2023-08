セオリーのクロップド丈のワイドパンツ。

新品未使用でタグ付きです。

百貨店にて2020年に購入。

股上は深めで裾に向かってストンと落ちるワイドストレートレッグですが、ウエストバンドは細めで女性らしさが残ります。

シームポケットですっきりとした印象。

高級感のあるクレープ生地で

お仕事や卒業式、入学式などのセレモニーにもぴったりのお品です。

CLASSIC CREPEは織地の柔らかさが特徴で、トリアセテートとポリエステルを混紡したドライタッチのクレープ素材です。

細い糸を使用しているので軽く、ハリのある風合いに仕上がっています。

吸水性と速乾性に優れており、接触冷感効果もあるので春夏シーズンに重宝します。

デニムジャケットや、スニーカーなどのストリートアイテムや、

ローファーやボタンダウンシャツなどのクラッシクアイテムとも、

相性よくコーディネートして頂けます。

オールシーズン使えるので重宝します!

ご自宅で手洗いが可能ですので

洗濯表記に従って、お手入れ下さい。

【ブランド】

Theory セオリー

2020S/S

Classic Crape/Wide Trouser

定価:¥29000

【サイズ】

表記 2(L~XL相当)

ウエスト:約73㎝

股上:約28㎝

股下:約71㎝

総丈:約99㎝

すそ幅:約26.5㎝

【生地】

トリアセテート65%

ポリエステル35%

【カラー】

ベージュ

【型番】

01-0106412-160-702

パンツ

スラックス

クロップドパンツ

23区

組曲

自由区

ICB

JAME MORE

BEIGE,

PAUL SMITH

SONIA RYKIEL

J.PRESS

JOSEPH

TOCCA

CALVIN KLEIN

DAKS

LE BAC

any SiS

any FAM

Feroux

SHARE PARK

Field Dream

OPENING CEREMONY

商品の情報 商品のサイズ L ブランド セオリー 商品の状態 新品、未使用

セオリーのクロップド丈のワイドパンツ。新品未使用でタグ付きです。百貨店にて2020年に購入。股上は深めで裾に向かってストンと落ちるワイドストレートレッグですが、ウエストバンドは細めで女性らしさが残ります。シームポケットですっきりとした印象。高級感のあるクレープ生地でお仕事や卒業式、入学式などのセレモニーにもぴったりのお品です。CLASSIC CREPEは織地の柔らかさが特徴で、トリアセテートとポリエステルを混紡したドライタッチのクレープ素材です。細い糸を使用しているので軽く、ハリのある風合いに仕上がっています。吸水性と速乾性に優れており、接触冷感効果もあるので春夏シーズンに重宝します。デニムジャケットや、スニーカーなどのストリートアイテムや、ローファーやボタンダウンシャツなどのクラッシクアイテムとも、相性よくコーディネートして頂けます。オールシーズン使えるので重宝します!ご自宅で手洗いが可能ですので洗濯表記に従って、お手入れ下さい。【ブランド】Theory セオリー2020S/SClassic Crape/Wide Trouser定価:¥29000【サイズ】表記 2(L~XL相当)ウエスト:約73㎝股上:約28㎝股下:約71㎝総丈:約99㎝すそ幅:約26.5㎝【生地】トリアセテート65%ポリエステル35%【カラー】ベージュ 【型番】01-0106412-160-702パンツスラックスクロップドパンツ23区組曲自由区ICBJAME MOREBEIGE,PAUL SMITHSONIA RYKIELJ.PRESSJOSEPHTOCCACALVIN KLEINDAKSLE BACany SiSany FAMFerouxSHARE PARKField DreamOPENING CEREMONY

