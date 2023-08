V系バンドアルルカンの奈緒さんモデルのシグネチャーギターです。

7弦ストラトです。

湿度が高くない暗所で保管していたので状態は良いと思います。

弦交換しています。

ギターストラップはグレッチ GRETSCH Tooled Strap ホワイト 本革ストラップで10,000円くらいしました。長さ調整しています。

ハードケースは購入時のもの、ソフトケースはRAINBOW EGB-141010E エレキギター用ギグバック。

KORG(コルグ) ギター/ベース用 クリップチューナー PitchCrow-G AW-4G BK ブラック ±0.1セントの高精度 カラー表示 24時間連続稼働 コンパクト ブラックAW-4G-BK

VOX ヘッドフォンアンプ amPlug2 ヘッドフォン/AUXケーブル付き サクラ楽器オリジナルセット【アンプラグ2/AC30】

ギター本体がメインですが、その周辺のものも画像にあるもの全てお譲りします。

状態は、どれもほとんど使用していないので綺麗です。箱や説明書はないのでそこはご理解くださいませ。

画像枚数に制限ありますので、追加で詳細見たい部分などあれば別の商品ページ作成しますのでコメントくださいませ。

【Spec】

■Strings=7st

■Neck=Maple on Maple

■Body=Alder

■Joint=Bolt On

■Fret=24F / Jescar Medium Jumbo

■Machine Head=Gotoh SD91-05ML-7

■Bridge=Hipshot 7 String US Contour Tremolo

■Pickups=Bare Knuckle×3

■Case=Hard Case

アルルカン 奈緒 シグネイチャーモデル ストラトキャスター7弦ギター

■Price=350,000円(消費税別)

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

