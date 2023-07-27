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輝い HERMES カデナリング リング

商品の説明

10年程前に入手しましたが、ずっと付けずに箱のまま暗所で保管していました。
Pt900ダイヤモンド0.30ct/0.50ctリング13.5号[g923-2］
音楽の仕事をしている際にスポンサーの娘さんから頂いたものです。
極太 Pt900 大粒 ダイヤモンド リング 指輪 14号 14.5号 15号
渡米したり音楽の現場で付けて欲しいと言われましたが、男の私に入るわけもなく自分のサイズで買ってきたと言う仰天エピソードに笑わせて頂いたのを思い出しました。（先程確認したところ、自身で身につけていたのをあげたとのことでした。）
純金 金運 ⭐️フリーサイズ 男女兼用 ⭐️ リング スネーク 蛇 ⭐️
結局ネックレスにしようかと思っていましたが、クロムハーツを買ったり貰ったりしていたので最後まで使わずにしまってありました。
ブルーダイヤモンド♡スターモチーフ エタニティリング&ネックレス セット
出品の理由は、頂いた娘さんが結婚をされた為に出品します。そこそこの年齢ですが無事ゴールインしました。
ショパール　ハッピーダイヤモンド３石ハートリング　指輪　金色　アイコン
結構ぶっ飛んだ方でしたが、結婚し子宝にも恵まれて親の仕事を手伝いながら都内の一等地に家を建ててまして、人間交差点なんて言葉がぴったりだと思いました。
ティファニー ソリティア 0.30ct ダイヤモンド リング F-IF K/P.
「あの時あれ使ってたら違ったかも。あの指輪はラッキーアイテムだったのに」
ブルーダイヤモンド✶ダイヤモンド✶リング✶Pt900✶約13号✶約4.3g
なんて笑いながら言われました。
A2410 ヴァンドーム青山 11号 K18PG ホワイトシェルリング　指輪
彼女の話によると、何処かの開運スポットに持って行ったりしてたとのことです。
ルイヴィトン　ブレスレット　LV
話聞いたら、私の手元にあるよりこれから幸せになりたい方にお譲りした方がご利益がありそうなのでどなたか欲しい方にお譲り致します。
正規品　アーマーリングディアマンテ　M size 廃盤
サイズは51と小さく刻印がされていますので、日本表示サイズ11号だと思いますが、直径で約17mmくらいです。一応定規を当てがっていますので画像で確認して下さい。
【中古 全国送料無料】GUCCI グッチ ボストンテリア シルバーリング　♯14
尚、値段は適当に付けています。
K18PG ダイヤモンド ローズ/薔薇 ワイド リング 12号[g950-27］
理由は相場がわからないこと、売れたら売れたで娘さんに何か送ろうと考えています。
リング　18k
値段の交渉は応じますので、お気軽にお声掛けください。
CHANEL ダブルリング　カメリア・ココマーク
サイズについては、指輪の内側に51と小さく刻印がされている為、日本表示サイズでは11号だと推測出来ます。
［極美品］GUCCI ゴースト ダブル スカル　GG柄　エナメル
先程磨きましたら綺麗になりました。7.８枚目の写真でご覧になって下さい。

canal accessory 流木リング 7号

商品の情報

ブランドエルメス
商品の状態目立った傷や汚れなし

クレルナ CLAIR DE LUNE 登坂広臣 ØMI リング

e.m ダイアモンド後光留リング11号

Gucciリング

エメラルド リング 指輪 天然エメラルド 天然ダイヤモンド 9号 鑑別書付

薊様 Pt1000 三越マーク かまぼこリング 12号

ドロップリング♡13号 美品【アガット】K10 パール カラーストーン リング

美品 Tiffany 廃盤 サマセットリング15号 メッシュ指輪

新品仕上　ティファニー　ユニセックス　ダイヤ　1カラット　リング　YG 11号
10年程前に入手しましたが、ずっと付けずに箱のまま暗所で保管していました。音楽の仕事をしている際にスポンサーの娘さんから頂いたものです。渡米したり音楽の現場で付けて欲しいと言われましたが、男の私に入るわけもなく自分のサイズで買ってきたと言う仰天エピソードに笑わせて頂いたのを思い出しました。（先程確認したところ、自身で身につけていたのをあげたとのことでした。）結局ネックレスにしようかと思っていましたが、クロムハーツを買ったり貰ったりしていたので最後まで使わずにしまってありました。出品の理由は、頂いた娘さんが結婚をされた為に出品します。そこそこの年齢ですが無事ゴールインしました。結構ぶっ飛んだ方でしたが、結婚し子宝にも恵まれて親の仕事を手伝いながら都内の一等地に家を建ててまして、人間交差点なんて言葉がぴったりだと思いました。「あの時あれ使ってたら違ったかも。あの指輪はラッキーアイテムだったのに」なんて笑いながら言われました。彼女の話によると、何処かの開運スポットに持って行ったりしてたとのことです。話聞いたら、私の手元にあるよりこれから幸せになりたい方にお譲りした方がご利益がありそうなのでどなたか欲しい方にお譲り致します。サイズは51と小さく刻印がされていますので、日本表示サイズ11号だと思いますが、直径で約17mmくらいです。一応定規を当てがっていますので画像で確認して下さい。尚、値段は適当に付けています。理由は相場がわからないこと、売れたら売れたで娘さんに何か送ろうと考えています。値段の交渉は応じますので、お気軽にお声掛けください。サイズについては、指輪の内側に51と小さく刻印がされている為、日本表示サイズでは11号だと推測出来ます。先程磨きましたら綺麗になりました。7.８枚目の写真でご覧になって下さい。

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ブランドエルメス
商品の状態目立った傷や汚れなし

輝い HERMES カデナリング リング

11分钟前

輝い HERMES カデナリング リング

¥28,000 ¥15,680

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コメント (13)

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輝い HERMES カデナリング リング 輝い HERMES カデナリング リング

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【楽天4周年感謝2％OFFクーポン＆P2倍★30日16:59迄】 エルメス HERMES リング ケリークロシェット 2 トゥー フィンガー ダブルリング カデナ 錠 キー チェーン K18PG 12.5号 / 10.5号 #53 【中古】 | ジェイビーワークス　楽天市場店

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