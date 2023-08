ママチャリ

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

ママチャリ届いたら『あっ///』と驚くクオリティ♪ポンタ便プロフィール欄のご確認もお願いしますm(_ _)m① 配送完了→試乗していただいてからの受け取り評価② 新品部品もあって、届いてすぐ乗れる! 【新品の部品】(^^ ➡前と後ろのタイヤ両方!◆③ 送料が別途かかりますので、場所をお伝えくださいm(__)m 現在は関東のみです送料は振込にてお願いしております。④ 保証に関して☆ ➡プロフィールに詳細があります⑤【バッテリーが高性能!】⑦ 坂道 →パワーモードでスイスイ~ 帰り道 →エコモードでバッテリー節約(^^ ⑧ 3段変速付きなので、最初の漕ぎだしは、1段のギアで軽く踏むだけでスムーズな加速(^^⑨ 配送日数や方法について →立ち合い不要なので忙しい方でもOK(^^)詳細はプロフィールにて⑩ 26インチのポイント➡馴染みのサイズで乗りやすさが全然違います!⑪ 整備点検項目100箇所以上。安心と安全を目と手で何度も確認しています。 ➡画像とプロフィール参照(^^⑫ 店舗在庫数関東エリアNo.1 ➡ 今現在1000台以上あります!⑬ 防犯登録はこちらで行うので面倒な手続きはありません!■■【こちらの車体詳細】前輪のサイズ 26インチ後輪のサイズ 26インチ充電器付きバッテリーは 6アンペアです実力容量 90%付属品···バッテリー、充電器種類···ママチャリ#パナソニック #電動 #電動自転車 #自転車#親子#ブリヂストン#ブリジストン #子供のせ#通園 #感染対策 #ヤマハ #電動アシスト自転車#サンタ便#ポンタ便#ギュット#アンジェリーノ#パスキッス

