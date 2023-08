このデザインのニューバランスは中々見ないのでとてもカッコいいです。

Travis Scott × Nike Air Jordan 1 本日限り値下げ

※傷や汚れに関してはお写真ご確認くださいませ。

NIKE AIR JORDAN1 RETRO HI UNIVERSITYBLUE

裏面はとても綺麗な状態です。

購入希望額提示して頂けたら検討します!!NIKE エアジョーダン1 LOW SE

まだまだ履いて頂けます。

SPALWART commedesgarçon スパルウォート コムデギャルソン



NIKE Air Max ZEPHYR [29㎝]

普段24.5cm着用ですがデザインに一目惚れした為購入しました。

Aimé Leon Dore × New Balance 860v2 ブルー

サイズがやはり大きかった為出品いたします。

NIKE SB BLAZER COURT MID PRM 27.5cm 新品

25cmが合う方がいらっしゃると嬉しいです。

Dior × Nike Air Jordan 1 High OG "DIOR"



アトラス × ナイキ SB ダンク28cm

サイズが大きい為配送料も考えこちらの価格となります。ご了承くださいませ。

ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 27.5



NIKE ✖️OFF-WHITE THE TEN

vintage samaki milli rose birthdeath themix drop mecha skrova roscoe nico bank nude pelican kiaris oz luik sunny uncinq quaint itimi echord toro jantiques kalma fumika uchida zig arca marfa sourire orfeo dept kawa inou film april otoe curios zoharu desperate living solis faith olsen haight&ashbury olgou kalma vivie ecle malion usa euro 郊外 即興 那由多pleatsplease aurary hooked vintage soma

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

このデザインのニューバランスは中々見ないのでとてもカッコいいです。※傷や汚れに関してはお写真ご確認くださいませ。裏面はとても綺麗な状態です。まだまだ履いて頂けます。普段24.5cm着用ですがデザインに一目惚れした為購入しました。サイズがやはり大きかった為出品いたします。25cmが合う方がいらっしゃると嬉しいです。サイズが大きい為配送料も考えこちらの価格となります。ご了承くださいませ。vintage samaki milli rose birthdeath themix drop mecha skrova roscoe nico bank nude pelican kiaris oz luik sunny uncinq quaint itimi echord toro jantiques kalma fumika uchida zig arca marfa sourire orfeo dept kawa inou film april otoe curios zoharu desperate living solis faith olsen haight&ashbury olgou kalma vivie ecle malion usa euro 郊外 即興 那由多pleatsplease aurary hooked vintage soma

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

コンバース ct70 チャックテイラー サンフラワーナイキSB×エアジョーダン4”パイングリーンNIKE×SoulGoods DUNK HIGH 90s【ラスト1点、即購入OK、新品】NIKE エアマックス95 QS 27cm【超激レア】【激安】ナイキ SF エアフォース1New Balance 2002R Sweet Caramel ニューバランス【完売品】PUMA by MIHARAYASUHIRO MY-72 PATENT新品送料無料NYニューヨークヤンキースレザーレースアップスニーカー