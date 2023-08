【商品情報】

ヘアサロンで購入の正規品です。

昨年の梅雨時に購入し、2回だけ使用した美品です。

定価: 14,500円(税込)です。

☆コメントなしですぐに購入大歓迎です

☆もち手などはアルコール消毒済、清掃済みです。

【付属品】

・本体

・キャップ

・充電用USBケーブル

・取扱説明書

・保証書(昨年梅雨時に渋谷のヘアサロンで購入ですが、お買い上げ日の記載がない為、保証はないと思ってください)

・ギャランティーカード

・外箱

全て揃っています。

☆匿名配送で配送しますのでご安心して購入してください

#ReFa

#MGT

#リファストレートアイロン

#リファフィンガーアイロン

#ミニアイロン

#コンパクトアイロン

商品の情報 ブランド リファ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド リファ 商品の状態 未使用に近い

