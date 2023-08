☀️☀️☀️プロフィール確認後、

11s2216

☀️☀️☀️プロフィール確認後、コメント&手続きをお願いします☀️☀️☀️ PALAKA HAWAII パラカ ハワイアロハシャツ ハワイアンシャツ プルオーバー 3つボタン BD ボタンダウン 左胸にポケット付き チェック USA製 ハワイ製 MADE IN HAWAII USA ヴィンテージ VINTAGE 90s 90年代100% COTTON コットン やや使用感ありますが、概ね良好です。状態は画像で確認して下さい。カラーはオレンジ + ホワイト表記サイズは「S」ですが大きめです。下記の実寸を参考にして下さい。身幅→55 肩幅→45 着丈→71 袖丈→26素人採寸です。誤差はお許しください。✨✨まとめ買い歓迎✨✨⚡⚡プロフィール確認お願いします⚡⚡11s2216

