カラー···ブラック

スタジャン スクーカム ファラオ34

ご覧頂きありがとうございます!

【フォロー割始めました!】

詳しくはプロフィールをご覧下さい。

※トラブル防止のためフォロー割希望の方は購入前にお願い致します。

◻️商品説明◻️

〇ブランド STUSSY

〇サイズ

表記 L

実寸 (平置き)

肩幅:約58㎝

身幅:約60㎝

着丈:約71㎝

袖丈:約58㎝

※素人採寸となりますので多少の誤差はご了承ください。

〇素材 本体 コットン100%

〇カラー ブラック系

〇状態 若干の使用感はありますが、目立つ傷や汚れはございません。

✔︎注意事項

※素人検品ですので小さなシミ、汚れ、ほつれ等見落としがある場合がございます。ご理解頂ける方のみお願い致します。

※気になる点やご不明な点がございましたらご購入前にご質問をお願い致します。

※プロフィールを参照したことを前提での取引とさせていただきます。

◻️ショップ情報◻️

FTC Alltimers mtl FuckingAwesome GX1000 Hotel Blue polar skate co. supreme ftc Butter goods Buttergoods supreme ftc faking awesome hockey NOAH palace yardsale dime hockey quartersnacks Wasted Youth wind and sea verdyGirls Don't Crywtaps neighborhood tight booth carhartt bott ten box old ftc noah barbour a.p.c cavempt porter stone island paper flesh Service polo Ralph lauren BEAMS XLARGE.BOTTLevi’s adidas.nike Stussy などのストリートブランド、passport big boy huf bronze 56k Patagonia Evisenskateboards タイトブースなどのスケートブランド!などを多く取り扱っています!よろしくお願いします♪

