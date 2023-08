【ふるさと割】 遊戯王　教導の聖女エクレシア　EU版(英語) レリーフ　1枚 遊戯王

【商品情報】

遊戯王カード・スーパー以上まとめ売り2000枚

Dogmatika Ecclesia, the Virtuous

遊戯王カード 黒魔族のカーテン エラーカード



(おまけ付)遊戯王OCG DUELIST NEXUS 2BOX(初回生産+1)

北米版と比べ色合いが濃く紙質が良い為、価値の高いEU版です。

遊戯王 ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン アジア版 ホロ

同名商品のバラ売りは1枚あたり価格の値段+111円でご提供いたします。

カオスソルジャー 304 054 初期 レリーフ

他の商品と同時購入して頂いた場合、1商品につき100円割引いたします。

増殖するG 25th クウォーターセンチュリー



青眼の白龍 初期 ウルトラ

【商品状態】

《早い者勝ち!!》遊戯王 未開封

・商品の状態は写真を参考にして頂ければ幸いです。

遊戯王 デュエリストネクサス シューティングクェーサードラゴン 25

・素人検品であり購入者様との齟齬を防止する為に、どんなに美品であっても、トレカは一律やや傷や汚れあり品として出品しています。

特価品 微青〜青艶 青眼の白龍 レリーフ レリブル SM-51

・状態の詳細に関して気になる方は写真追加等を行いますので、その場合はお気軽にコメント下さいませ。

今週限定価格⁉️ 遊戯王 迷宮城の白銀姫 プリズマティックシークレット アジア版



遊戯王 Evil★Twin デュエルセット 未開封

【発送及び梱包】

【旧アジア版レリーフ】古代の機械巨人

・2重スリーブとトップローダーにて保護し、ピュアパックで防水した上で発送いたします。

遊戯王 シークレットシャイニーボックス 3種コンプリートセット

・極力24時間以内の発送を心がけていますが、仕事の都合上で発送できる日が限られているのでプロフィールに次回の発送日を記載しております。

遊戯王デュエルモンスターズ レアリティコレクション 3BOX

・+120円でらくらくメルカリ便に変更いたします。こちらは追跡保証&匿名配送が可能です。

anniversary 青眼の白龍 ブルーアイズ yap1 en001 英語版



遊戯王 マジシャン・オブ・ブラックカオスセット

【その他】

遊戯王 究極竜騎士 その他 GB セット 遊戯王

・出品しているカード以外もご提供できますので、ご希望のカードがございましたら、お気軽にお尋ね下さいませ。

遊戯王25th レアコレシュリンク付 6box



遊戯王詰め合わせ

【検索ワード】

古代の機械デッキ

海外

遊戯王 デュエリストネクサス 3boxセット シュリンク付き

英語版

遊戯王 クシャトリラデッキ 二重スリーブ付

アルティメット

【EU 1st】照耀の光霊使いライナ スターライトレア ドイツ語 遊戯王 英語



遊戯王 絶版 POWER OF THE DUELIST 未開封 box

他の遊戯王出品は下記からご覧下さいませ。

評価様専用 評価様以外購入不可

#謎のゲロインの遊戯王

遊戯王 神 ラーの翼神竜 デッキ ミレニアム中心 スリーブ100枚付き



遊戯王カード 風霊媒師ウィン 火霊媒師ヒータ 25thシク クオシク 美品

#謎のゲロインのEU版

【新品未開封】遊戯王 レアリティ・コレクション【2BOX】



デュエマ デュエルマスターズ 引退品

#謎のゲロインのレリーフ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【商品情報】Dogmatika Ecclesia, the Virtuous北米版と比べ色合いが濃く紙質が良い為、価値の高いEU版です。同名商品のバラ売りは1枚あたり価格の値段+111円でご提供いたします。他の商品と同時購入して頂いた場合、1商品につき100円割引いたします。【商品状態】・商品の状態は写真を参考にして頂ければ幸いです。・素人検品であり購入者様との齟齬を防止する為に、どんなに美品であっても、トレカは一律やや傷や汚れあり品として出品しています。・状態の詳細に関して気になる方は写真追加等を行いますので、その場合はお気軽にコメント下さいませ。【発送及び梱包】・2重スリーブとトップローダーにて保護し、ピュアパックで防水した上で発送いたします。・極力24時間以内の発送を心がけていますが、仕事の都合上で発送できる日が限られているのでプロフィールに次回の発送日を記載しております。・+120円でらくらくメルカリ便に変更いたします。こちらは追跡保証&匿名配送が可能です。【その他】・出品しているカード以外もご提供できますので、ご希望のカードがございましたら、お気軽にお尋ね下さいませ。【検索ワード】海外英語版アルティメット他の遊戯王出品は下記からご覧下さいませ。#謎のゲロインの遊戯王#謎のゲロインのEU版#謎のゲロインのレリーフ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

遊戯王 カード バンダイ コンプリート 廃盤 まとめ 懐かしい 昔 ③【PSA10】青眼の白龍 最強カードバトル プロモ